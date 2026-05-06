Dat kon blijkbaar ook nog: in 2026 zijn tot nu toe VEEL MEER KINDEREN GEBOREN dan in dezelfde periode vorig jaar. Totaal gaat het om 26.584 baby's ten opzichte van 25.838 in 2025, een groei die als deze doorzet kan leiden tot het hoogste geboortecijfer in 5 jaar tijd. Na de droge coronajaren lijkt de foekiefoekiemarkt dus eindelijk weer op peil. Hoeveel van die baby's Delano, Lidewij, Bink of Mohammed heten horen we natuurlijk later pas, maar de grootste stijger in deze babyboom is opvallend genoeg het gereformeerde ZEELAND. Daar kwamen er 587 ter wereld, wat betekent dat de Zeeuwen hun aantal van een jaar eerder met eenvijfde heeft opgekrikt. Namens GeenStijl aan WELKOM alle zelfgemaakte nieuwkomers. Veel succes met opgroeien en nog meer succes met later een huis vinden, maar geniet tot die tijd maar zoveel mogelijk van kinderlijke kinderdingen. Elkaar lekprikken om een Bounty, en zo.