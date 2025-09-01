Nieuw onderwijs-KERNDOEL: AI-lessen op school
Laat de kinderen tot AI komen
In het kader van 'God jongens wat gaat het toch allemaal hard': basisschoolkinderen gaan naast spelling en rekenen leren over AI. Dat staat in ieder geval in de 'kerndoelen' van demissionair staatssecretaris van OCW Mariëlle Paul. Kunstmatige intelligentie is gevoelsmatig net hier en het is al overal, dus kinderen moeten dat leren herkennen en begrijpen en ook nog eens 'doelgericht, verantwoord en kritisch'. Dat wordt dus tussen het voorlezen van hun door ChatGPT gegenereerde spreekbeurt, het lezen van een door AI gemaakte samenvatting van de boekenlijst en het bespreken van hun met AI gemaakte huiswerk door, een uurtje AI-les. Dat wordt flink bijpoten voor de juf, die deze lessen zal moeten voorbereiden tussen het liken van AI-gegenereerde plaatjes van politici als baby's en het reageren van 'Is dit echt?!' op AI-video's van Afrikanen die een Boeing van hout hebben gemaakt. Komt wel goed met die kids.
