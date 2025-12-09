O nee, (kinder)artsen slaan alarm en dan weet u: opletten geblazen. Het gaat niet goed met te dikke kinderen, die zijn namelijk te dik, wat niet goed is maar slecht, voor die kinderen. Want een 4-jarige met zieke obesitas heeft maar een levensverwachting van 39 jaar. Laat dat even in je breed opgerekte maagje bezinken, kinders! Derhalve een oproep van De NVK en Stichting Gezonde Generatie aan de formerende partijen: DOE IETS. En daar zijn we het op zich mee eens want die kinderen zijn tegenwoordig alleen maar depressief en aan het TikTokken, fatbiken, vapen en, dus, eten. Ze steken elkaar bovendien nog weleens neer. Daar moeten ze gewoon massaal mee kappen om zichzelf te redden. Anders krijgen we een hele generatie van Dik Trommen die met 39 jaar uitgeleefd zijn - zit niemand op te wachten. Obesitas is daarnaast ook gewoon duur. Red de dikkerds, save the children en de schatkist Rob, Henri en Dilan, dat is, naast al die andere dingen, prio numero uno!