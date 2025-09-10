(Paul van Vliet stem) Dit is Delano. Delano is net 13 jaar oud, maar draagt nu al elke dag driemaal het lichaamsgewicht van zijn leeftijdsgenootjes in Botswana met zich mee. Delano moet dagelijks een halve kilometer lopen om van school naar de supermarkt te komen, om daar zijn dagelijkse hoeveelheid frikandelbroodjes en energiedrank te kopen. Op school moet hij soms wel 10x per dag een trap op- of aflopen. Dan is hij uitgeput. Bij gym wordt hij altijd als laatste gekozen. Help Delano.

Ja we zeggen niet dat dit is wat er gaat gebeuren maar dit is dus wel wat er gaat gebeuren nu er voor het eerst in de geschiedenis meer DIKKE KINDEREN dan TE DUNNE KINDEREN rondlopen op aarde. Het percentage kinderen met obesitas is in 25 jaar gestegen van 3% naar 9,4%. EEN OP DE 10 KINDEREN IS EEN DELANO. Het is door Sanne Laszlo van UNICEF Nederland uitstekend geformuleerd als 'een groeiend probleem'. 1 geruststelling voor de Nederlandse dikkertjes: als dadelijk de dienstplicht weer wordt ingevoerd en onze lijvige koters massaal naar het front moeten, is het gedaan met de vette jaren. Erg weinig Lays in de loopgraven. En anders Ozempic he.