U zou misschien kunnen denken (geen idee hoe u daar op komt, red.) dat alles naar de ratsmodee alsook de Filistijnen gaat, de wereld naar de knoppen en de toekomst door de plee. Maar dat is dus helemaal niet zo. Als je door je oogharen kijkt gaat het namelijk hartstikke GOED met de wereld. Er is geen betere tijd om geboren te worden dan nu, de kindersterfte was nooit zo laag. Volgens UNICEF komt dat allemaal door UNICEF, maar daar durven wij aan toe te voegen dat de wereldwijde economische voorspoed dankzij de zegenrijke werking van het kapitalisme toch ook wel een rolletje speelt. Drie hoeraatjes voor economische groei, laat u het vandaag eens lekker breed hangen, bestel eens vier pilsjes in de kroeg en drink op alle kinderen die leven op deze schitterende planeet. Alles komt goed!