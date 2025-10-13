Huisartsen starten WAR ON VETZAKKEN met afslankmedicatie
Het kan gewoon!
Vet nieuws voor nog vettere mensen: Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een nieuwe richtlijn als het gaat om de behandeling van ernstige obesitas. Voortaan zal bij dikke mensen vaker
worden gevraagd om eens van hun dikke luie reet af te komen AFSLANKMEDICATIE worden voorgeschreven. Dat kan gewoon, want waar het pilletje om dun te worden vroeger nog het terrein van biostabilcharlatans was, zijn er nu gewoon een paar middelen die veelal prima lijken te werken (en het land zo bovendien een moddervette kostenpost kunnen besparen) op de medische markt. Hup medische wetenschap, jammer voor fatfluencer Lotte van Eijk. Alle dikkerds aan de checks notes Saxenda, Mysimba, Wegovy, Ozempic of desnoods Mounjaro. En weg bij de frituurpan. Daar wel mee beginnen natuurlijk.
