Uitstekend humaninterestverhaal wederom in het Algemeen Dagblad, en wel in de gezelligste huisartsenrubriek van Nederland, namelijk die van dokter Rutger. Dus dáárom hebben we een abonnement op het Algemeen Dagblad, om tot de kérn van Nederland te komen. Zo'n Nederland waar de Volkskrant - van het Nederland van Pieters en Gert-Jannen en Anniekes en Carlijnes en Sofies en Aimées - op 1 september 2019 definitief afscheid van heeft genomen. Het Nederland van Ronnie en Shanaya ('Sja-naa-jaa') en Delano. Kleine Delano had een batterij ingeslikt, van de Satisfyer waar Shanaya helemaal oorlog op ging. Dan was er ook nog Dianne met jeuk aan haar kont, iets met een brandende pik, enzovoorts. Boeh boeh boeh btw-verhoging op kranten, lees dat ding om die huisarts!