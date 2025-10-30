achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Zeeman roept babytrui des doods terug

Trap er niet in

Slecht nieuws voor arme en/of gierige ouders: uw kind gaat misschien dood. Let wel, dit geldt alleen voor mensen die babykleren kopen bij de Zeeman, en dan ook nog eens enkel voor het smaldeel daarvan dat bovenstaande monsterlijkheid om een nietsvermoedend kinderlijf frommelt. Don't grow up, it's a trap - profetische woorden. De letters laten namelijk los en als kleine Noah, Emma of Mohammed ze vervolgens probeert op te peuzelen is er een aanzienlijk verstikkingsrisico. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om te voorkomen dat baby's hun trui opvreten, maar aangezien u kinderkleding koopt bij de Zeeman hebben zowel de Zeeman als wij er weinig vertrouwen in dat u die in de praktijk kunt brengen. Overigens niet getreurd: u kunt de trui terugbrengen naar een willekeurig Zeeman-filiaal in ruil voor het aankoopbedrag. Een schrale troost misschien als uw kind al dood is, maar anders toch vijf hartstikke welkome euro's.

Tags: zeeman, terugroepactie, kinderen
@Schots, scheef | 30-10-25 | 14:32 | 37 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Ook al dodelijk: zwembadjes

Na de bazooka, de AK-47, ballistische raketten en de atoombom

@Dorbeck | 22-07-25 | 20:02 | 69 reacties

Erik Scherder & co komen smartphones afpakken van alle kinderen onder de 14

Toen ze voor de smartphones van kinderen onder de 14 kwamen, deden we niets, want we waren boven de 14 en zaten op onze smaprthone te kijken

@Ronaldo | 26-05-25 | 11:25 | 193 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.