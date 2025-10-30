Slecht nieuws voor arme en/of gierige ouders: uw kind gaat misschien dood. Let wel, dit geldt alleen voor mensen die babykleren kopen bij de Zeeman, en dan ook nog eens enkel voor het smaldeel daarvan dat bovenstaande monsterlijkheid om een nietsvermoedend kinderlijf frommelt. Don't grow up, it's a trap - profetische woorden. De letters laten namelijk los en als kleine Noah, Emma of Mohammed ze vervolgens probeert op te peuzelen is er een aanzienlijk verstikkingsrisico. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om te voorkomen dat baby's hun trui opvreten, maar aangezien u kinderkleding koopt bij de Zeeman hebben zowel de Zeeman als wij er weinig vertrouwen in dat u die in de praktijk kunt brengen. Overigens niet getreurd: u kunt de trui terugbrengen naar een willekeurig Zeeman-filiaal in ruil voor het aankoopbedrag. Een schrale troost misschien als uw kind al dood is, maar anders toch vijf hartstikke welkome euro's.