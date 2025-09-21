Poolse hotelketen komt met beloningen voor stellen die tijdens verblijf kind verwekken
Nieuwkomers maken we zelf!
Even voor alle bedrijven die zo graag maatschappelijk betrokken willen zijn, zo kan het dus ook: Het Poolse hotelconcern Arche heeft een programma in het leven geroepen waarmee het Poolse gasten wil aanmoedigen om in hun hotelkamers een kind te maken. Stellen die om en nabij 300 dagen na hun verblijf een baby verwelkomen krijgen van de keten een 'gratis familiefeest' aangeboden. Kopers van een Arche-appartement krijgen bij het verwekken van een kind zelfs een foekiefoekiebonus van 2300 euro. Dit uiteraard om het al jaren teruglopende geboortecijfer onder de Poolse bevolking te boosten. Allemaal onder de voorwaarden dat tenminste 1 van de ouders de Poolse nationaliteit heeft en dat de verwekking aantoonbaar heeft plaatsgevonden tijdens het verblijf in de Arche-accomodatie. Dus eh, houd de camcorder erbij, of zo. Wellicht een ideetje voor onze eigen Van der Toekan! Of nou ja, dan graag op locaties die niet dienen als migrantenhotel.
