achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Poolse hotelketen komt met beloningen voor stellen die tijdens verblijf kind verwekken

Nieuwkomers maken we zelf!

Even voor alle bedrijven die zo graag maatschappelijk betrokken willen zijn, zo kan het dus ook: Het Poolse hotelconcern Arche heeft een programma in het leven geroepen waarmee het Poolse gasten wil aanmoedigen om in hun hotelkamers een kind te maken. Stellen die om en nabij 300 dagen na hun verblijf een baby verwelkomen krijgen van de keten een 'gratis familiefeest' aangeboden. Kopers van een Arche-appartement krijgen bij het verwekken van een kind zelfs een foekiefoekiebonus van 2300 euro. Dit uiteraard om het al jaren teruglopende geboortecijfer onder de Poolse bevolking te boosten. Allemaal onder de voorwaarden dat tenminste 1 van de ouders de Poolse nationaliteit heeft en dat de verwekking aantoonbaar heeft plaatsgevonden tijdens het verblijf in de Arche-accomodatie. Dus eh, houd de camcorder erbij, of zo. Wellicht een ideetje voor onze eigen Van der Toekan! Of nou ja, dan graag op locaties die niet dienen als migrantenhotel.

Tags: kinderen, foekiefoekie, hotel
@Zorro | 21-09-25 | 16:00 | 91 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Ook al dodelijk: zwembadjes

Na de bazooka, de AK-47, ballistische raketten en de atoombom

@Dorbeck | 22-07-25 | 20:02 | 69 reacties

Erik Scherder & co komen smartphones afpakken van alle kinderen onder de 14

Toen ze voor de smartphones van kinderen onder de 14 kwamen, deden we niets, want we waren boven de 14 en zaten op onze smaprthone te kijken

@Ronaldo | 26-05-25 | 11:25 | 193 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.