LIVE. De Grote Sybrand Buma Impasse Show
En Gaston wat zijn de prijzen?
Ze zijn eruit! Nou ja, niet echt natuurlijk, maar ze zijn ieder geval klaar met deze ronde van de formatie. Informateur Sybrand Buma, bekend van deze foto, en van heel veel bellen afgelopen weekend, heeft bedacht dat het misschien een aardig idee is dat D66, CDA en VVD samen met elkaar verder gaan onderhandelen. Dat gaat dan een minderheidskabinet worden, of alsnog een meerderheidskabinet, zoals dat een beetje gaat met onderhandelen, je weet nog niet precies hoe het eindigt. Hoe dan ook is de impasse die nooit echt een impasse was voorbij. Nu al zin in in de mening van Ron Fresen over dit huzarenstukje. Livestream Buma na de breek.
UPDATE: Buma zegt dat er eigenlijk niks wezenlijks veranderd is ten opzichte van vorige week, toen Buma zei dat er een impasse was. Maar nu kunnen ze dus alsnog verder in een nieuwe samenstelling. Wij hebben zojuist ons woordenboek uit het raam gesmeten.
UPDATE: Dat was het dan. Hele hoop vragen aan Buma over het duiden van de situatie, ja hoor es, het is Ron Fresen niet!
EINDVERSLAG: Hierrr te downloaden
Informateur Buma rondt vandaag zijn werkzaamheden af en biedt zijn eindverslag aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aan.— Kabinetsformatie (@kabformatie) December 8, 2025
Kort daarna is het verslag te downloaden op https://t.co/5OVUtDAMAw
BUMASTREAM
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
FORMATIE. Na impasse die geen impasse was, maar patstelling, gaan gesprekken gewoon verder
Impasse, die eigenlijk meer een patstelling was, blijkt in feite toch een impasse maar dan juist geen impasse
Hoera 5 december! Kijken of Sybrandklaas nog een verrassing uit z'n zak tovert
En anders geef je ze met de roe, Sybrand!
Informateur Buma: FORMATIE IN IMPASSE
Het komt nooit meer goed
VANMIDDAG. Het Masterplan Buma
De revolutie start hier
Formatiewatch: De grote MINDER MINDER show
Zon. Schijnen. Lef. Buma. CDA.
Bassiehof – Niet Den Haag nekte Hans Wijers maar zijn eigen old boys network
Slachtoffer van Sijthoff’s Super PAC
Doei 070 - Kabinet Hoogduin I in Het StamCafé
Jippie! We krijgen een Minister van Kettingzagen!