Ze zijn eruit! Nou ja, niet echt natuurlijk, maar ze zijn ieder geval klaar met deze ronde van de formatie. Informateur Sybrand Buma, bekend van deze foto, en van heel veel bellen afgelopen weekend, heeft bedacht dat het misschien een aardig idee is dat D66, CDA en VVD samen met elkaar verder gaan onderhandelen. Dat gaat dan een minderheidskabinet worden, of alsnog een meerderheidskabinet, zoals dat een beetje gaat met onderhandelen, je weet nog niet precies hoe het eindigt. Hoe dan ook is de impasse die nooit echt een impasse was voorbij. Nu al zin in in de mening van Ron Fresen over dit huzarenstukje. Livestream Buma na de breek.

UPDATE: Buma zegt dat er eigenlijk niks wezenlijks veranderd is ten opzichte van vorige week, toen Buma zei dat er een impasse was. Maar nu kunnen ze dus alsnog verder in een nieuwe samenstelling. Wij hebben zojuist ons woordenboek uit het raam gesmeten.

UPDATE: Dat was het dan. Hele hoop vragen aan Buma over het duiden van de situatie, ja hoor es, het is Ron Fresen niet!

EINDVERSLAG: Hierrr te downloaden