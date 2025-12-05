Iedereen zit zenuwachtig te wachten. Rob heeft al 5 chocoladeletters (melk) op, Henri is nerveus alle Sint-Nicolaaskerken aan het opsommen en Dilan vreet zich scheel aan bitternoten - dat zijn pepernoten met bitterbalsmaak. Wanneer komt die malle Sybrandklaas nou binnen met z'n grote zak? En dan krijgt iedereen nog wat cadeautjes en dan maar hopen dat iemand een beetje tevreden is. Want WIE had dat nou verwacht, WIE, dat de formatie zou uitlopen op deze patstelling, behalve dan iedereen? Ondanks de flauwe bromance tussen Henri en Rob is dit de allerlaatste poging om D66, VVD, GroenLinks, CDA en JA21 in een kamertje te joekelen om te kijken of er nog iemand kan bewegen. Want die heeft een hekel aan die, die wantrouwt die, die gaat zéker niet met die en die is natuurlijk onvermurwbaar als het gaat om die. De fractieleiders zijn op weg, om 10.00 uur gaat het los. Later meer.

Update - How it's going

Update - Uren gesproken, geen doorbraak. Buma legt bal bij partijen. Men moet naar elkaar toe bewegen. Jetten: "We hebben veel stof tot nadenken, dat gaan we dit weekend doen. Alle partijen voelen verantwoordelijkheid, maar het is niet zo dat het na dit gesprek helemaal in kannen en kruiken is." Ook Yesilgöz zegt dat er in het weekend wel met elkaar gebeld zal worden. Maandag verder