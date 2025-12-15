Dat is wat een andere omgeving met je doet: alles wordt ineens zonniger, je gaat gloeien, er ontstaat sfeer en de formatiegesprekken worden ineens een bezoekje aan het pretpark Nederland. Afgelopen twee dagen is de BASIS gelegd voor het aankomende kabinet Jetten I op landgoed De Zwaluwenberg. Die basis bestond uit lekker eten, flink borrelen en genieten van kerstversiering. Precies wat je moet hebben in zo'n formatie. Daarom rept informateur Letschert met geen woord over de inhoud en prijst ze juist de SFEER. Ook Bontenbal doet een duit in het zakje en komt met iets heel origineels: "Dit legt een goed vloertje voor de komende weken." Yesilgöz kan het natuurlijk niet laten de goede sfeer te prijzen en Rob Jetten vond het fantastisch: "Het was gezellig, het helpt om hier even door het bos te kunnen wandelen, gisteravond met elkaar te eten en te borrelen onder de prachtige kerstversiering die hier is aangebracht." En zo wordt Nederland gered, met een hapje, een drankje, met Rianne Letschert en het uren turen naar kerstversiering in plaats van HAAST (anders zou Eus maar boos worden). Gelukkig zijn er derhalve nog géén knopen doorgehakt, maar ach wat zal dat, de vrolijke formatievrienden hebben nog tot 30 januari en vandaag heeft het CDA bovendien steun uitgesproken voor de asielnoodmaatregelenwet mét soepclausule, waardoor een meerderheid in beide Kamers zo goed als zeker is. Soep gered, wat alleen voor nog maar meer sfeer in dit formatiefeest kan zorgen. Het kan ons en Dilan, Rob, Henri en Rianne niet lang genoeg duren!