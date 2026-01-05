Iran. Vluchtplan Khamenei circuleert, 'regime claimt arrestatie Mossad-agent', demonstranten beuken onvermoeibaar door
Ja, dit is inmiddels acht dagen bezig, in een land waar enerzijds geen kinderachtige regels zijn over demonstreren met gezichtsbedekkende kleding, maar waar het dan wel weer traditie is om gericht op demonstranten te schieten, en zo geschiedde. Naar verluidt zijn er inmiddels tussen de 20 en 41 doden, maar ga ervan uit dat het er in werkelijkheid veel meer zijn (of worden). Laatste druppel in een emmer met door een gure islamitische dictatuur afgedwongen bloed, zweet en tranen was dus economische malaise, maar nogmaals, de boel liep dus al zo goed als oveer. In Ilam bestormden 'security officers' (let op: fascisten houden van eufemismen) een ziekenhuis, om verwonde demonstranten alsnog te arresteren, of erger. Elders werd een man opgepakt die voor de Mossad zou werken. Ondertussen wordt er inmiddels op 222 plekken in 78 steden gedemonstreerd, dus er is wel degelijk sprake van serieus spul. Dat weet Khamenei natuurlijk ook wel, en het helpt vast ook niet dat Trump vannacht zijn dreigement jegens het regime herhaalde, en dus circuleert er nu een vluchtplan voor hem en zo'n twintig getrouwen (bron: The Times). Naar Rusland, Moskou meer specifiek, want natuurlijk.
Afijn. Iran tussen hoop en vrees kortom, maar eerlijk gezegd is dat al (gigantische) winst.
Geopolitiek duider Polymarket zet hoog in
BREAKING: Iran enters its 8th night of national protests against the regime, and armed citizens have now taken to the streets.— Polymarket (@Polymarket) January 4, 2026
43% chance the Supreme Leader loses power this year. pic.twitter.com/KtVixGrnec
Trump threatens Iran once again:— Clash Report (@clashreport) January 5, 2026
If they start killing people like they’re having in the past, they’re going to get hit very hard by the U.S.
We’re watching very closely. pic.twitter.com/i6YT6TP9Dm
Het zou waar kunnen zijn
BREAKING — IRAN:— Shayan News (@ShayanNews) January 5, 2026
The Islamist regime has once again opened live fire on civilian protesters in Khorramabad, Lorestan Province. Share these videos of the regime’s crimes against humanity so the world can see what’s happening inside Iran. Tag @elonmusk to request Starlink support. pic.twitter.com/OVmKNi8vV6
A video from Shahriyar road in western Tehran shows a group of protesters taking down the Islamic Republic's flags and setting them on fire.pic.twitter.com/dvCwkArhC4— Iran International English (@IranIntl_En) January 5, 2026
🤞
The next 2 must go!@KareemRifai pic.twitter.com/IyYiMSWRcd— John Aziz (@aziz0nomics) January 3, 2026
