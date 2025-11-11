achtergrond

Ooooooo obesitas kost slechts 25 miljard euro

Per jaar

Het Partnerschap Overgewicht Nederland publiceerde in 2022 in samenwerking met onderzoekers van de universiteit Maastricht dat obesitas de samenleving 79 miljard PER JAAR kost. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Kost maximaal slechts 25 miljard per jaar. Daar koopt u 1.392.757.660 chocoladeletters van Holtkamp van. Per jaar. Dus lekker vreten mensen. En natuurlijk promoten we dik zijn. Weten jullie niet hoe prachtig dikke mensen zijn, en hoe lekker zacht ze zijn? Hoe fijn het is om dikkerdjes met al hun rolletjes, flupjes en kussentjes te knuffelen? Hoe sterk ze zijn dankzij de kilo's die ze dragen? Diverse experts kunnen dat bevestigen. Dik zijn is heerlijk, het is grandioos, het is krachtig, en we kunnen het iedereen aanraden. Wacht geen moment, doe het vandaag nog.

Tags: dik, vet, duur, obesitas
@Mosterd | 11-11-25 | 18:00 | 92 reacties

