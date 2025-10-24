Nog meer ook niet meer te betalen: postzegel
Tags: postzegels, duur, postnl
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Mosterd | 09-10-25 | 22:00 | 392 reacties
Internationale Dag van de Post in het StamCafé
Het ging allemaal mis toen de brievenbussen oranje werden
@Schots, scheef | 03-10-25 | 20:00 | 140 reacties
Schoof levert. PostNL mag per 2027 drie dagen doen over postbezorging
Goed nieuws voor bezorgde postbezorgers
@Dorbeck | 01-10-25 | 19:00 | 142 reacties
YES. Inflatie weer in de lift, stijgt naar 3,3%
Terug van nooit weggeweest
@Dorbeck | 23-07-25 | 08:30 | 254 reacties
Ook al niet meer te betalen: doodgaan
Een waardig afscheid, dat is toch onbetaalbaar?
@Mosterd | 02-07-25 | 10:30 | 375 reacties
Onze stroom duurste van heel Europa
WIJ - ZIJN - NEDERLAND
@Pritt Stift | 25-06-25 | 18:05 | 243 reacties
ING: "Prijzen HORECA stijgen met 5 PROCENT"
Ober... mogen wij 1 bitterbal?
@Ronaldo | 29-05-25 | 22:22 | 478 reacties
Geen dure Dorito's in het Stamcafé
Een volk dat voor krimpflatie zwicht