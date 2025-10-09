achtergrond

Internationale Dag van de Post in het StamCafé

Het ging allemaal mis toen de brievenbussen oranje werden

Hoera het is vandaag niet alleen DE DAG VAN DE VREDE maar ook de Internationale Dag van de Post. Dan vieren we dat die ene brief die u per jaar naar oma stuurt een paar dagen te laat, een week na haar dood of gewoon helemaal niet bij haar op de mat valt. Voor de jonge lezers: post is een soort fysieke WhatsApp die u tegen betaling in een bak kon donderen waarop iemand 'm dan een dag later bij de geadresseerde door een gleuf in de deur joekelde. Tegenwoordig kent u 'de post' vooral van al die keren dat u in een chatomgeving tegen ene Agnes aan zit te ouwehoeren omdat de bezorgsinterklaas stilletjes uw huisje voorbij is gereden en uw pakketje bij een onmogelijk pakketpunt tig kilometer verderop is neergeflikkerd. Het thema dit jaar is #PostforPeople. Prachtig. Echt extreem gefeliciteerd iedereen, het ging mis toen de rode bussen werden ingeruild voor die oranje eikels.

Deze smeerlap

Lievelingspostbode 1

Lievelingspostbode 2

Iets posten in de commentsectie van het StamCafé?

Tags: post, postnl, gedoe
@Mosterd | 09-10-25 | 22:00 | 19 reacties

