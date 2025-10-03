Je moeder is een lame duck, Schoof en consorten beuken onvermoeibaar door. PostNL, ooit opgericht om post te bezorgen, is helemaal klaar met post bezorgen, althans, kan onder deze omstandigheden onmogelijk het bezorgen van post combineren met het inhuren van het gelauwerde duo Frank & Rogier (kosten: 20 duizend eurootjes) en het overbetalen van een volstrekt op hol geslagen HR-afdeling. Daarom wilde PostNL 15 miljoen subsidie, maar dat kreeg het niet, waarna het ontzettend ging staan janken, en ja hoor, nu mogen ze met ingang van 2026 twee dagen over bezorging doen en per 2027 drie. Wij zijn inmiddels de bezorgdheid voorbij, zeg maar post-bezorgd, en schipperen zo langzamerhand een beetje tussen teleurstelling en woede.

Oprotten met PostNL.