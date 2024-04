"Top van PostNL kan zichzelf straks hogere bonus toekennen, ondanks meerdere winstwaarschuwingen."

En dit gedicht heet: een pakketje proberen te laten bezorgen door PostNL

Oei ik heb dat pakketje dit weekend echt echt écht nodig! Zal ik het op donderdag bestellen? Want je weet maar nooit. Ach ja het zal wel goed gaan, ik ben vrijdag alleen even van 14.30 tot 14.40 uur weg, rest van de dag en het weekend thuis. Klikt op bestel. Uw bezorgtijd is 10.00 uur - 16.00 uur! Uw nieuwe bezorgtijd is 14.00 uur - 16.00 uur! Uw nieuwe bezorgtijd is 14.00 uur - 14.30 uur! Uw nieuwe bezorgtijd is 14.07 uur! Uw nieuwe bezorgtijd is 14.12 uur! Uw nieuwe bezorgtijd is 14.27 uur! Ja kut wat een toeval weer, nu moet ik echt weg, ik plak wel een briefje op de deur, HALLO POSTNL MENEER NU IS HET DEZE TIJD IK BEN 14.40 WEER THUIS. Helaas! Zoef! Uw pakketje kon niet bezorgd worden om 14.36 uur. Het pakket gaat naar een pakketpunt. Het pakketpunt is dicht! Aflevering uitgesteld i.v.m. gesloten verklaring. Maandag gaat het naar een pakketpunt. Of naar uw huis, weten wij veel. Hee een nieuwe mail. Uw pakket wordt maandag thuis bezorgd. Hee nog een mail! Uw pakket gaat maandag naar het pakketpunt. Alleen het pakketpunt is niet open. Ja hallo PostNL chatmedewerker, waar is mijn pakket? Ja die wordt maandag bij u thuis bezorgd. Hallo bent u er nog? Okee maar in de app staat maandag bij een pakketpunt? Hallo bent u er nog? Nee hoor komt gewoon thuis, het pakket mag namelijk niet afgeleverd worden bij een pakketpunt. Oh maar waarom brengt mijn bezorger het ding dan naar een gesloten pakketpunt? Hallo bent u er nog? Fout van de bezorger! Wat heb ik aan die live tracking als de tijd telkens wordt opgeschoven? Hallo bent u er nog? Ja dat weten wij ook niet. Okee dus de bezorger probeerde mijn pakket dat niet een pakketpunt bezorgd mag worden te bezorgen op een pakketpunt, maar dat pakketpunt was gesloten, waardoor er een gesloten verklaring kwam te staan, dus probeert hij het maandag weer op een pakketpunt waar het pakketje helemaal niet bezorgd mag worden, en ik heb drie mailtjes met allemaal verschillende tijden en ophaalpunten? Hallo bent u er nog? Ja meneer het wordt vast wel opgelost in de app, doei.

