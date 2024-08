PostNL. Hadden we al gezegd dat dat een GIGANTISCH KUDTBEDRIJF is? Het gaat daar heel erg slecht en daarom willen ze UW GELD. "PostNL wil dat de overheid financieel bijspringt om goede postbezorging te kunnen blijven garanderen. In het tweede kwartaal daalde de hoeveelheid brievenbuspost opnieuw."

Een paar dagen terug durfde het bedrijf zich nog gigantisch voor lul te zetten door de een groot deel van de oranje brievenbussen weg te halen. Dit als dolk in de rug van Ria (71) en al haar lotgenoten die nog wél met regelmaar de ouderenwoning uit komen om een tal kerst- verjaardags- of condoleancekaarten te posten. Als je zo met je trouwste klanten omgaat, ben je de belastingcenten niet waard. EN GEK HE?? DAT MENSEN MINDER POST VERSTUREN ALS JE POSTZEGELS ONBETAALBAAR MAAKT, DE BOEL PAS EEN WEEK NA DATO LAAT AFLEVEREN EN ONS BINNENKORT ÓÓK NOG EEN HALVE MARATHON LAAT LOPEN OM DE BUS TE BEREIKEN. LOSERS.