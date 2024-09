Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het heengaan van de door ons geliefde rouwkaart. Ondanks een lang ziekbed toch plotseling de nek omgedraaid door kutbedrijf PostNL. "Een rouwkaart krijgen met een uitnodiging voor een uitvaart die net is geweest. Op internet staan veel voorbeelden van mensen die dit recent is overkomen. De vraag is of dit vaker gaat gebeuren, nu PostNL kampt met een tekort aan personeel. De uitvaartbranche maakt zich in ieder geval zorgen."

Nou, op de vraag of dit vaker gaat gebeuren durft PostNL geen eenduidig antwoord te geven maar dat antwoord is natuurlijk JA. De tijd dat je ervan op aan kon dat post op tijd bezorgd wordt is lang vervlogen. Naast het belemmeren van ouderen door het weghalen van brievenbussen, een nijpend personeelstekort en het al jaren aftakelen van de postbezorging, is PostNL binnenkort ook verantwoordelijk voor meer familieruzies dan Bert van Leeuwen diners kan organiseren. "Een uur na de plechtigheid belandde bij Angela een rouwkaart in de brievenbus. Haar oom was overleden. Verbaasdheid en boosheid waren niet de enige emoties. "Er ontstonden allemaal vragen in mijn hoofd: hoe was dit mogelijk?" (...) Daarna werd ik ook wel paniekerig. Mijn tante zou ons toch wel geloven?"