Tsja, een zooitje stervende mensen in je keurige buurt. Dat is natuurlijk wat onfris. Om nog maar te zwijgen over de toename in criminaliteit die zo'n grote groep opgegegvenen de lokale ondernemers oplevert. Vernielingen, winkeldiefstallen, noem maar op. En klachten als "dat mensen dan ’s nachts bedlampjes zien branden" en "dat de kinderen uit de buurt mogelijk terminaal zieke mensen onder ogen krijgen". Daar moet je natuurlijk niet aan denken. De villa staat u te koop voor een bescheiden 5,8 miljoen euro. "Het begon zo mooi, vertelt Jäger. De familie kwam met een uiterst royale schenking van het markante landhuis, waar Theo Eichholtz heeft gewoond. Het hospice zou het landhuis voor een periode van twintig jaar kosteloos mogen gebruiken."

Bewoners van een villawijk in Bloemendaal hebben de komst van een hospice tegengehouden . "Ze dreigen naar de Hoge Raad te stappen, als Hospice Haarlem in de grote villa op deze plek een tweede vestiging opent. De villa is beschikbaar gesteld door de erfgenamen van de overleden vastgoedondernemer Theo Eichholtz."

A) Say it loud, say it clear: hospicebewoners are welcome here

B) Alleen de echte stervenden zijn welkom

C) Prima dat je terminaal bent, maar val mijn kinderen er niet mee lastig

D) De provincie moet overgaan tot afschot

E) Ik zou graag willen dat mijn buren doodgaan