Schitterend nieuws voor de dappere inwoners van villawijk Duin en Daal, waar een overgrote meerderheid van de bewoners geen hospice wil: er komt definitief geen hospice in de villawijk Duin en Daal. Zo blijkt maar weer eens dat je als buurtgenoten echt wat kunt presteren, als je maar de koppen bij elkaar steekt, je best doet, enquêtes organiseert en dreigt met juridische stappen. Wij stellen voor om ieder jaar deze fantastische overwinning van de Gewone Bloemendaalse Man (m/v) op Big Hospice te vieren, zodat we ons altijd zullen blijven herinneren dat de inwoners van villawijk Duin en Daal ervoor hebben gezorgd dat er geen hospice komt in villawijk Duin en Daal, omdat de overgrote meerderheid van de bewoners dat niet wil. Leve de democratie, leve de overgrote meerderheid van de inwoners van villawijk Duin en Daal. Wat een helden.