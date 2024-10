Daar waren ineens de NOS, RTL Nieuws, AD en NU.nl met nieuwsberichten over Nana Mouskouri. Een bijna vergeten figuur uit de twintigste eeuwse populaire cultuur, die van die bril en dat sluike haar. Iets met een tournee, die stopt, of zoiets. Alleen bij ons wordt uiteraard de enige echt noemenswaardige boodschap uit dit shownieuwtje gehaald: Nana Mouskouri leeft nog.

Welke iconen van de jaren '70 hebben we niet zien gaan in de afgelopen 10 jaar? Bowie, Leonard Cohen, Armand, Aretha Franklin, Charles Aznavour, Chriet Titulaer, Kenny Rogers, Johan Cruijff, Eddie van Halen, Sean Connery, 1/3 van de Rolling Stones, Gert van Hermien, Meat Loaf, Olivia Newton John, Charles Manson, Rob de Nijs... Nouja, die laatste dan nog niet maar je zou kunnen stellen dat je er tegenwoordig niet echt meer bij hoort als je niet dood bent. Op een of andere manier is Nana Mouskouri er gewoon tussendoor geglipt. Noem trouwens eens 1 liedje van Nana Mouskouri dat niet Guten Morgen, Sonnenschein is. Waarom had half Nederland überhaupt platen van die vrouw? Wij snappen het niet meer. Desalniettemin poll na de breek.