Prettige ondergang allemaal in het StamCafé

Als we de aankomende president van de Verenigde Staten moeten geloven is er straks binnen 24 uur wereldvrede, maar met de ontwikkelingen van afgelopen week zijn we tot die tijd wel weer een stapje dichterbij het allesvernietigende einde. Maar ook voor het einde van de mensheid geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom verschaffen wij u gaarne met 5 TIPS voor de nucleaire apocalyps.

TIP 1: Maak vast een appgroep

Het grote probleem met de bom is natuurlijk dat we al 70 jaar wachten, maar dat het moment waarop hij daadwerkelijk valt uiteindelijk een verrassing is. Het zal dus in de praktijk lastig zijn om de mensen met wie je het liefst die laatste 5 minuten spendeert op te trommelen en plakjes leverworst te snijden en zo. Kies daarom voor een digitaal alternatief, maak alvast een WhatsApp-groep aan. Het zorgt voor een stukje voorpret en je kunt tijdens je laatste momenten berichten versturen als "Nou wij zitten klaar hoor" en "Bij jullie al vuurstormen?"

TIP 2: Make it quick

Voor het einde van de wereld geldt: houd het zo kort maar krachtig. Je kunt wel in een betonnen kelder gaan zitten om nog een paar weken knakworsten te vreten, maar dat maakt het alleen maar langdradig en het is bovendien uitstel van executie. Wij zeggen: loop naar buiten, kijk naar het licht en adem zoveel mogelijk van die kankerverwekkende lucht in. Toedeliedokie.

TIP 3: 5 minuten GeenStijl kijken

Het beste entertainment voor de grote knal is natuurlijk bij ons te vinden. Specifiek raden wij deze video uit den ouden doosch aan, precies 5 minuten als je Evert Santegoeds (blegh! red.) doorspoelt. In die 5 minuten zie hoe Tom Staal er ongenadig van langs krijgt en zo word je er nog eens aan herinnerd aan wat voor verrotte wereld er eigenlijk een eind komt. Een wereld die gemeen was tegen onze lieve sterverslaggever. Dan ben je blij om te sterven, ook wat waard.

TIP 4: Trek iets warms aan

Deze tip is meer voor het unlikely event dat je toch de grote boem en de vuurstormen overleeft. Dan kan er namelijk een nuclear winter aanbreken, een wereldwijde klimaatverandering als resultaat van de dikke zwarte rookwolken die het zonlicht voor de neus van de aarde wegkapen. De temperatuur kan wel 20 graden zakken, dus houd een dikke trui bij de hand!

TIP 5: Word lid van GeenStijl Premium

Kijk, u hebt niets meer aan die centen. Wij in dit geval eigenlijk ook niet. Maar wat is er mooier dan uw laatste daad een eerbetoon maken aan het vrije woord? Bij ons hebt u al die jaren kunnen lezen hoe het echt zat. Zelfs nu nog, nu we er allemaal aan gaan. Word lid of doe een donatie!

KEES