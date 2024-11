Hallucinante beelden uit het oosten van Oekraïne waar Rusland voor het eerst OOIT in oorlogstijd (dingen zijn natuurlijk al wel afgeschoten als test) een ICBM heeft afgeschoten. Of in ieder geval: zóu hebben afgeschoten. Een ICBM (intercontinentale ballistische raket) is ontworpen om een nucleaire lading te dragen ('primarily designed for nuclear weapons delivery') maar daar is in Oekraïne in ieder geval geen sprake van geweest. Het afvuren van de raket lijkt een reactie op de goedkeuring van Joe Biden om Amerikaanse langeafstandsraketten te gebruiken tegen Rusland (ATACMS) en van de Britten om hun variant (Storm Shadow) te gebruiken - beide wapens zijn reeds ingezet door Oekraïne.

De claim dat er een ICBM is afgevuurd is overigens gedaan door de krijgsmacht van Oekraïne - officiële of onafhankelijke bevestiging is er nog niet. Poetins schoothondje Peskov wil niet reageren en een 'Western official' zegt tegen ABC dat het helemaal geen ICBM was. De ICBM in kwestie, mits gebruikt dus, zou een RS-26 Rubezh zijn, deze beuker, waarbij één raket zes verschillende koppen (MIRVs) afvuurt, wat dan weer te zien zou zijn in het filmpje hierboven. Het ding zou zijn afgevuurd uit de regio Astrakhan. Welnu, geef Jan Paternotte en Derk Boswijk in godsnaam de sleutels van de rakettenkelder, komen alleen maar goede dingen van.

Instant update - Opnieuw luchtalarm in Kiev, het zou mogelijk OPNIEUW gaan om een ICBM