Said to be Ukraine’s first deep strike using new US permissions to hit deeper into Russian territory, an ammunition depot in Russia’s Bryansk region has been detonating for hours after locals claimed incoming rockets.

Jopie Biden heeft zijn handtekening nog niet gezet onder de goedkeuring om Amerikaanse langeafstandsraketten te gebruiken tegen Rusland of Oekraïne heeft volgens onder meer Bloomberg al aan de knopjes gezeten. Vannacht werd de 67th GRAU (een militaire organisatie die zich richt op ontwikkeling, productie en opslag van artillerie en raketten) in Bryansk, op meer dan 100 kilometer van de Oekraïense grens, onder vuur genomen. Kort statement van de krijgsmacht in Oekraïne: "The destruction of Russian ammunition warehouses in order to stop Russian aggression against Ukraine will continue." Volgens Rusland zijn de Amerikaanse raketten (ATACMS) gebruikt. Precies waar Biden het voor bedoeld heeft dus - al zal het Russische tikkie terug er weer niet minder om zijn. Poetin heeft meteen zijn nucleaire doctrine aangepast:

"Russian President Vladimir Putin chose this moment to sign a decree officializing his announcement from the end of September, changing the country's nuclear doctrine. The new doctrine allows the use of nuclear weapons in the event of a "massive launch" of air strikes against Russia, and in the event of an attack by a non-nuclear country backed by a nuclear-armed power, the Kremlin announced on Tuesday morning."

Ongezellig. En dat al duizend dagen lang.