Duizend dagen oorlog, duizend dagen ellende. Na 100 dagen non-stop livebloggen waren we er al helemaal klaar mee en nu zijn we 900 dagen verder: en ondanks al die oorlogstaal van Rusland, ondanks verwoede pogingen van Oekraïne, ondanks alle wapens die de oorlogshitsers van D66 met een paaltje in hun broek naar het front hebben gestuurd, ondanks alle kogels en tanks, ondanks de miljoenen en miljoenen aan steun, ondanks tienduizenden dode soldaten en ondanks honderden dode kinderen, ondanks een volk dat massaal in de gehaktmolen wordt gesmeten: er verandert op deze manier helemaal NIKS. Nog steeds raketten, nog steeds inslagen, nog steeds dode babushka's, nog steeds gruwelijke filmpjes uit de loopgraven. En nog steeds geen gesprekken, geen uitzicht, geen toekomst, alleen maar ellende, gezeik, de dood en trauma's. Straks, om 11.00 uur, spreekt Zelensky het Europees Parlement toe. De deur naar een staakt-het-vuren staat op een kier dus we zijn benieuwd naar DE TOON. De dagvergoedingpakkers van het Europees Parlement kunnen voor de gelegenheid in een photobooth op de foto met een bord 'wij steunen Oekraïne zo lang als nodig', in alle 24 EU-talen - extreem zinvol & volwassen weer. Stop het bloedvergieten makkers. Het is tijd.