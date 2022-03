24happenings.com/sports/143296.html De eigenaar van Dynamo Kiev /Kiiv is met 16 miljoen Euro op zak gevlucht naar Hongarije.

De oorlog in Oekraïne heeft verwoestende gevolgen, ook voor de sport. De dramatische situatie die burgers in Oekraïne ervaren, laat elke dag honderden verhalen achter van atleten die alles moesten achterlaten wat ze hadden en meer en niets moesten achterlaten in het eerste transport dat ze vonden om hun land te verlaten. Anderen, zoals de voormalige Oekraïense tennisser Sergiy Stakhovsky (was 31e van de wereld in 2010), Yuriy Vernydub, coach van sheriff Tiraspol of de voormalige wereldkampioen boksen Vasyl Lomachenko nam dienst in het leger. Veel atleten zijn al omgekomen in de strijd.

Niet alleen atleten hebben echter besloten een geweer te hanteren. Nu het voetbal stopte, heeft Zelenski ook soldaten geworven bij de fans van voetbalclubs, hooligan en neonazi's, die nu zijn omgevormd tot "vrijheidsstrijders".

Dit is het geval met Dynamo Kiev, dat een duidelijk voorbeeld is geworden van de kop en staart van het conflict. Terwijl veel van zijn hooligans de wapens hebben opgenomen om de hoofdstad te verdedigen, vluchtte de clubeigenaar in de vroege stadia van de invasie naar Hongarije.

als gemeld door Der Spiegel, hebben naar schatting meer dan 200 Dinamo-ultra's de wapens opgenomen door zich bij het leger aan te sluiten. Het meest opvallend zijn de blanke jongens, een rechtse, racistische en nationalistische groepering, die het offensief op hun sociale netwerken vertelt terwijl ze hun president aanklagen voor het in de steek laten van hen en tegen zijn coach Mircea Lucescu, die in een interview tegen Russische atleten en clubs was gediskwalificeerd voor internationale wedstrijden.

De voorzitter van de club is Ihor Surkis, een van de belangrijkste zakenmensen van het land. Samen met zijn broer, Hryhoriy, zijn ze twee transcendentale persoonlijkheden in de Oekraïense sport. Beiden verlieten het land zodra het uitbreken van de invasie werd waargenomen.

Eind februari hebben de broers Ihor en Hryhorij Surkis illegaal 17,6 miljoen dollar (16 miljoen euro) uit Oekraïne gedeporteerd, meldt de Oekraïense Pravda.

In de middag van 26 februari, twee dagen na de Russische militaire invasie van Oekraïne, staken de broeders en hun metgezellen de grensweg met Hongarije over. De twee gaven geen geld aan bij Oekraïense douanebeambten, maar brachten 17,6 miljoen dollar binnen zodra ze aan Hongaarse kant waren.

De broers Hryhoriy en Ihor Surkis bezetten de 18e positie in de lijst van rijkste mannen in Oekraïne. Beiden hebben het bedrijf ukrenergoconsulting gemeen, een adviesbureau dat methodologische en praktische hulp biedt aan de energiebedrijven van het land. Oudere broer Hryhoriy was een Oekraïense volksvertegenwoordiger van de 3e en 4e oproeping, de eerste vice-voorzitter van de commissie Verchovna Rada van Oekraïne voor jeugdpolitiek en sport. Hij was ook voorzitter van de Oekraïense professionele voetbalcompetitie en voorzitter van de Oekraïense voetbalbond. Young Ihor is de voorzitter van de voetbalclub Dynamo Kiev.

Hryhorij Surkis was de promotor van de organisatie van EURO 2012 door Polen en Oekraïne, die de UEFA aan beide landen toekende. In de structuren van de UEFA was hij in 2013-2015 vice-president. Surkis tegenstanders beschuldigden hem ervan het Oekraïense voetbal te besmetten met corruptie en duistere transacties.