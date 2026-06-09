Weer een week in het Slavische theater waar Oekraïne de afgelopen dagen tot twee keer toe de Chonharbrug heeft aangevallen. Dat is een spoor- en verkeersbrug tussen de bezette Krim en het Oekraïense vasteland (oblast Kherson, ook bezet gebied). Dat gebeurde in het weekend en dat is afgelopen nacht weer gebeurd, met een drone-aanval die symbolisch maar vooral logistiek vervelend is voor de Russen, want om de boel te bevoorraden moeten ze nu omrijden. Grootste nederlaag voor de Russen afgelopen week toch wel de aanval op Sint-Petersburg, waar Oekraïense drones het gemunt hadden op oliefaciliteiten. Andersom hebben de Russen weer een zooi raketten en drones afgevuurd op Oekraïense steden, met tientallen doden en honderden gewonden tot gevolg. Stedentrip Kharkiv zoals in 2012 toch nog maar eventjes niet doen.

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ziet het er in het slachthuis steeds wat beter uit voor zijn land - althans, dat claimt hij in een interview met The Guardian. Dat wil niet zeggen dat de Russen geen terreinwinst meer boeken, het gaat alleen veel langzamer, al zijn er ook wel (Oekraïensgekleurde) berichten waarin gesteld wordt dat de Russen voor het eerst sinds het begin van de oorlog meer terrein zijn kwijtgeraakt dan ze erbij hebben gepakt. Aan die totaal krankzinnige frontlinie draait het nog steeds om drones, drones, drones.

Op diplomatiek vlak zet Oekraïne de deur al enige tijd open voor directe, bilaterale onderhandelingen met de Grote Boze Buurman. Belangrijkste voorbeeld daarvan de open brief van Zelensky aan Vladje Poetin, maar daar is laatstgenoemde niet gevoelig voor. Het houdt in dat Zelensky anderen nodig heeft om druk te zetten op Poetin: zo was hij zondag in Londen voor een meeting met leiders van de zogeheten E3 (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland). Dan krijg je dus een statement van Starmer, Macron en Merz met een zinnetje als: "First, a stop to the fighting. They called on President Putin to agree to an immediate and complete ceasefire." Kansloos dus. Tot volgende week!