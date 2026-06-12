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NPO maakt peperdure spelletjesshow met.. Disney (??)

Maar: waarom?

Heel belangrijk is het natuurlijk dat de NPO hol vermaak blijft produceren, en dat mogelijke bezuinigingen in ieder geval niet al te veel ten koste gaan van bijvoorbeeld quizes. Natuurlijk, journalistiek en cultuur zijn ook waardevol, maar veel minder leuk om te maken en er kijken of luisteren ook minder mensen naar, dus ja, waarom zou je. Afijn, je kunt het geld wel weghalen uit Hilversum, maar daarmee blijft de manier van denken onveranderd, en dus gaat de NPO nu een samenwerking aan met Disney+ om een of ander heel duur format dat het goed doet in Frankrijk en Duitsland naar Nederland te halen. Wolven, een televisievertaling van het spelletje weerwolven, klinkt geweldig. Onder leiding van totale kanonnen als Soundos El Ahmadi en Pieter Derks, wij tellen de dagen af. Half Hilversum op een flexcontract, wat kan het schelen, geef ons Wolven.

New media-expert just dropped

Tags: npo, disney, spelletjes
@Schots, scheef | 12-06-26 | 21:00 | 49 reacties

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