Ja kijk je luizenbaantje verliezen is niet leuk he, maar als je als omroeporganisatie 355 fte hebt en je gaat er netto 44 op achteruit (58 weg, maar ook weer 14 nieuwe functies), en je vervolgens larmoyant gaat jengelen over 'zwarte dag', dan hebben we donders veel moeite daar al te veel meelij mee te hebben. DRIEHONDERDVIJFENVIJFTIG. Nu doen ze bij die VPRO heel erg of ze het culturele kompas van de NPO en daarmee van 'de Nederlander' zijn en sturen ze i.t.t. RTL en alles van Sjon de Mol veel minder op de kijkcijfers, maar als je allerbelangrijkste programmaatje een grachtengordelbukkake is waarvan die cijfers al jaren rond de 200.000 gieren, is het echt niet zo gek dat het een keertje gedaan is met het lammehandjeophouden voor gratisgeld. Bovendien: "Vier op de tien medewerkers van de omroep zijn volgens het eigen jaarverslag niet bezig met het maken van tv, radio of ander media-aanbod, maar vallen onder ’organisatiekosten’, ’nevenactiviteiten’ en de ’vereniging’." Die jolige en vrije en creatieve VPRO van vrogger is helemaal volgebouwd met afdelingen die écht helemaal niks uitvoeren of -vreten, met ambassadeursgroepen, met managementteams, met volstrekt waardeloze afdelingen als Innovatie & Digitale Media, met marketingfiguren, met papierengidsfiguren, met paarsebroekfiguren, met pleefiguren en met héél - veel - programmamakers, en dan vermoeden we ook nog zomaar eens dat die 44 SLACHTOFFERS sollicitatievoorkeur krijgen en heel rap ergens anders bij de NPO worden ondergebracht. Oftewel, het is he-le-maal geen zwarte dag, het is gewoon een normale dag.