De VPRO zendt deze zomer drie uur lang allerlei fragmenten uit die speciaal zijn geselecteerd door Sigrid Kaag. De oud-minister werd eerder door de omroep geportretteerd in een soort Noord-Koreaanse documentaire waar Sjoerd Sjoerdsma de shots voor uit mocht kiezen (Wob-besluiten 1, 2 en 3). De VPRO bood daarna excuses aan en minister Slob klaagde dat de omroep hem verkeerd had geïnformeerd, en daarmee was de kous af. En nou doen ze het gewoon nog een keer, open en bloot (gekke foto, red.). Veel plezier ermee. Wij gaan niet kijken op 23 augustus, wij hebben dan een begrafenis. We doen later wel een factcheck.