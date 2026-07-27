Nouja! Normale 400 duizend kijkers voor normale gast in normale Zomergasten
Het kan wél (normaal)
Geen ideologisch geëmmer, geen eeuwig gejank over zielige kindjes wereldwijd en geen gast die de kijker continu wil wijsmaken dat híj́ de oplossing voor het wereldraadsel en de wereldproblematiek heeft, maar gewoon DE IDEALE TV-AVOND van Peter Pannekoek, met leuke fragmentjes, blootvoetige onderwerpen, normale gesprekken, Jackass en géén Eus en géén Grietje. Zul je zien dat het nog aardig scoort ook: 400 duizend kijkers terwijl gisteren niemand tv keek is best goed. Zeker als we de opening van vorig jaar met maar 200 duizend kijkers in ogenschouw nemen. En wie Zomergasten wél graag kijkt voor het ideologisch geëmmer, eeuwig gejank over zielige kindjes wereldwijd en een gast die de kijker continu wil wijsmaken dat zíj́ de oplossing heeft voor het wereldraadsel en de wereldproblematiek: u kunt uw hart straks ophalen bij Sigrid Kaag en Nasrah Habiballah.
De Vlaminator is nu eenmaal de Vlaminator
Zomergasten startte het laatste seizoen met 401.000 kijkers. Voor dat programma is dat best veel. Maar met als gast Peter Pannekoek zou je toch hoger moeten kunnen scoren.— Victor Vlam (@VictorVlam) July 27, 2026
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