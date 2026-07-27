Geen ideologisch geëmmer, geen eeuwig gejank over zielige kindjes wereldwijd en geen gast die de kijker continu wil wijsmaken dat híj́ de oplossing voor het wereldraadsel en de wereldproblematiek heeft, maar gewoon DE IDEALE TV-AVOND van Peter Pannekoek, met leuke fragmentjes, blootvoetige onderwerpen, normale gesprekken, Jackass en géén Eus en géén Grietje. Zul je zien dat het nog aardig scoort ook: 400 duizend kijkers terwijl gisteren niemand tv keek is best goed. Zeker als we de opening van vorig jaar met maar 200 duizend kijkers in ogenschouw nemen. En wie Zomergasten wél graag kijkt voor het ideologisch geëmmer, eeuwig gejank over zielige kindjes wereldwijd en een gast die de kijker continu wil wijsmaken dat zíj́ de oplossing heeft voor het wereldraadsel en de wereldproblematiek: u kunt uw hart straks ophalen bij Sigrid Kaag en Nasrah Habiballah.