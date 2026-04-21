Die stoelenverkoper van een Humberto Tan is zo'n middle of the road Loods 5-gezicht en alles waar hij aan meedoet verandert voortdurend in onmiskenbare middelmatigheid. Het enige wat Humberto Tan wél heel goed kan is een beetje flauw lachen om blabla van z'n vrindjes - meestal Rico Verhoeven die precies helemaal niks te vertellen heeft, of TEMU-Peter Kees van der Spek of een andere flapdrol die hij weer op de schouders kan bietsen 'HAHAHA mag ik dan op jouw boekpresentatie komen' of 'HAHAHA ja ik zie je wel op die rode loper' of 'HAHAHA ja ik verkoop jouw stoelen wel'. Als er in Nederland een talkshow niet werkt krijgen we een nieuwe tafel, een andere opzet, een likje verf in de kantine en een ander camerashot maar wat echt het vergif is van al die Nederlandse talkshows is de totale Humbertotannisering van televisieland. Van die lui in ruil voor een matras van Matt Sleeps uitnodigen voor precies dezelfde nikszeggende emotieloze brabbelcrack als altijd. Het is altijd zo gespeeld gezellig en overdreven amicaal en journalistiek overbodig, want HI HI HI HA HA HA wat is het toch leuk bij Humberto op televee. De enige normale presentator die RTL Tonight had (Renze) naaide eruit en die krijgt nu een dolk van Humberto in z'n rug. Enerzijds fijn dat Humberto eindelijk een keer ballen toont, anderzijds zal hij die dolk wel weer gekregen hebben van een of andere keukenwinkel.