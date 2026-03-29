RTL stopt met het belachelijke kringgesprek op groep 4-niveau RTL Dood Paard, een combinatie van RTL Boulevard, Live Stoelenverkoop, vijf mensen die toepen in een café en iemand die hard & goor zit te drieten op de plee. Omdat Peter Krentenbaard en al die andere slomo's bij RTL te trots waren om te accepteren dat de boel al dood & begraven was kon de puist nog doorgroeien tot het onooglijke. Hoewel ook niet het snelste konijn in het bos trok de enige normale presentator die ze hadden - Renze - ergens halverwege al z'n conclusies, maar hij keert nu dus terug om maar weer eens een ander probeerconcept uit te vogelen. Dan nog een gratis tip: waar ze een keer mee moeten stoppen is die doodvermoeiende stoelenverkoper Humberto Tan, die in ruil voor een klokje, een pannenset of een spijkerbroek weer schijtlollig gaat doen met rolodexfavorietjes als Rico Verhoeven, Michiel Vos of de TEMU-Peter, Kees van der Spek. Als een profvoetballer die gaat afbouwen in Qatar rest Humberto slechts Lachen om Home Video's, en dan geven we RTL nog één kans. De aller- aller- allerlaatste.