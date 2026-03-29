RTL Dood Paard stopt, Renze terug, maar stop nou eens met die doodvermoeiende stoelenverkoper van een Humberto Tan
Geflopt en verloren
RTL stopt met het belachelijke kringgesprek op groep 4-niveau RTL Dood Paard, een combinatie van RTL Boulevard, Live Stoelenverkoop, vijf mensen die toepen in een café en iemand die hard & goor zit te drieten op de plee. Omdat Peter Krentenbaard en al die andere slomo's bij RTL te trots waren om te accepteren dat de boel al dood & begraven was kon de puist nog doorgroeien tot het onooglijke. Hoewel ook niet het snelste konijn in het bos trok de enige normale presentator die ze hadden - Renze - ergens halverwege al z'n conclusies, maar hij keert nu dus terug om maar weer eens een ander probeerconcept uit te vogelen. Dan nog een gratis tip: waar ze een keer mee moeten stoppen is die doodvermoeiende stoelenverkoper Humberto Tan, die in ruil voor een klokje, een pannenset of een spijkerbroek weer schijtlollig gaat doen met rolodexfavorietjes als Rico Verhoeven, Michiel Vos of de TEMU-Peter, Kees van der Spek. Als een profvoetballer die gaat afbouwen in Qatar rest Humberto slechts Lachen om Home Video's, en dan geven we RTL nog één kans. De aller- aller- allerlaatste.
Dit wil je ook lezen
Venezuela Talkshows LIVE in het StamCafé
RTL Tonight en Pauw & De Wit zomaar opeens WAKKER
LOL. Frans Timmermans: onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in de politiek
Sven Mislintat: onwaarschijnlijk dat ik terugkeer bij Ajax
VIDEO. Definitieve knockout RTL Tonight
Peter van der Vorst moet dit kijken
Humberto Tan gaat planeet redden door met BN'ers de wereld over te vliegen voor foto's
Het zou satirisch zijn als het geen satire was