Songfestival 0 kijkers
Beeld: Moldavië met een nummer over Loosdrecht, of zo
Blijkt maar weer dat iedereen als het erop aankomt de kant kiest van GeenStijl. Nederland keek massaal NIET naar het Songfestival. 541.000 mensen op primetime NPO1, dat is ruim 100.000 minder dan het aantal mensen dat zag hoe Ludo weer op Janine dook (denken we, geen idee) en goed voor een historisch lage dertiende plek op de kijkcijferranglijst. Het Songfestival is dood en begraven. Het liedjesfestijn dat nooit politiek mocht zijn, tot allemaal landen besloten dat het toch ineens politiek moest zijn en AVROTROS besloot ook maar op de bandwagon te springen, of eerder: met hun deugparaglider het muziekfestijn in te vliegen. Wat overblijft is een karig handjevol fronsende Conalds en mensen die juist kijken om op Israël te kunnen stemmen, en geef ze eens ongelijk want als je een politiek festival wil (wil Netanyahu ook, red.) kan je het ook krijgen. Tweede halve finale ook lekker niet kijken!
