Bij de AVROTROS denken ze dat het Songfestival draait om de AVROTROS. Maar het Songfestival draait helemaal niet om de AVROTROS, het Songfestival draait om 35 gays die een liedje zingen waarbij het extra leuk is als er ook een Nederlandse gay een liedje zingt, want dan hebben we wat te juichen / uit te lachen. Omdat die ruggengraatloze meekletsers van de AVROTROS zich in een hoekje hebben laten groepsdrukken door Jodenhaters, tonpraters en Hamas-liefhebbers op de eerste rij van de Rode Lijn doet er dit jaar geen Nederlandse inzending mee aan het Songfestival. AVROTROS-directeur Taco Zimmerman weet namelijk precies hoe het is om als de enige vrije democratie in het Midden-Oosten met daarbij bijvoorbeeld ook brede wettelijke bescherming en erkenning van homostellen voortdurend raketten op je kop te krijgen van door politieke islam vergiftigde schurkenstaten en door haatland Iran gesponsorde jihadistenbewegingen, waardoor jong en oud al tientallen jaren om de haverklap naar schuilkelders moet rennen, terwijl ze continu op hun hoede moeten zijn voor bomaanslagen en mesaanvallen, eigenlijk alleen maar omdat ze, tsja, Joden zijn. En zo oordeelde de AVROTROS met een schijnheilig statement over een land dat op 7 oktober 2023 in de diepste existentiële crisis sinds 1939-1945 werd getorpedeerd met een brute slacht-, moord- en verkrachtpartij van krankzinnige proporties, gepleegd door ideologisch ontspoorde baardhazen die 'we' hier nog zouden doodknuffelen als arme jongens, mochten we de kans krijgen.

De AVROTROS is simpelweg gezwicht voor de hardste schreeuwers, precies zoals heel veel van die Rode Lijners geen flauw idee hadden wat ze nou precies daar in het centrum van Amsterdam deden. Ze lieten zich opnaaien door Bloempot en Vlinder en andere hippe vogels uit Amsterdam-Noord die tijdens de wandeltocht vooral heel druk waren de thuisblijvers via Instagram te verwittigen van het feit dat ZIJ tegen oorlog zijn - in ruil voor een paar likes natuurlijk. Zelfs Ingmar mocht mee. 'Wij zijn tegen oorlog en tegen leed!' En hup, daar gingen ze, natuurwijntje in de hand & achter Oxfam Novib aan, bekend van het organiseren van uitjes met de terreurverheerlijkende Hamas-financier Abou Eenarm en bekend van het organiseren van avondjes met aartsnare Zwarte Magica's die de treinen liever vandaag dan morgen opnieuw naar het oosten laten kachelen. Hup, achter Hamas-grientrien Esther van der Most aan, bekend van het 'goede doel' Plant een Olijfboom, maar vooral bekend als een op het randje van krankzinnigheid balancerende Hamas-bewonderaar die voortdurend met hele en halve terroristen van Samidoun in bed ligt. Zo iemand die het uit haar bek kreeg de daders van de brute slachtpartij op het Nova Festival te omschrijven als 'Palestijnse parachutehelden'. En in die ranzige kringen ook de sulletjes van de AVROTROS, public broadcaster from The Netherlands.

Waar die paar andere landen die niet naar het Songfestival gaan daar nog redenen voor hebben (eigen ervaring met bezetting of strijd voor zelfbeschikking, linkse politieke traditie, kleine/geen Joodse gemeenschap, enz.), dacht de AVROTROS moreel popiejopie te kunnen spelen en de rest daarmee op de bandwagon te krijgen. Nou, missie mislukt. En nu blijkt dat we wel echt gezien worden als het lulletje rozenwater van Europa, met wijdverbreid en mede door de AVROTROS en andere grachtengordelprogressieven aangewakkerd salon- en natuurwijnantisemitisme in ons land (waardoor een oud-Songfestival-winnaar zelfs moet VLUCHTEN uit Nederland), sturen we als enige boycotland dus geen deelnemer, maar wél een delegatie. En zo polderen we onszelf weer van A naar B, van Auschwitz naar Birkenau, en zijn we alleen maar verder van huis. De NPO is zogenaamd de plek voor ons allemaal, het is alleen niet (meer) de plek voor mensen die een broertje dood hebben aan polarisatie, Jodenhaat en moreel boompjeschudden van een eng clubje als de AVROTROS. Zonde van het LIVEBLOG, maar wij kijken dit jaar een keertje niet.