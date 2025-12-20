Heee wat een genocidaal leuke verrassing, daar hebben we Taco Zimmerman, de man die iedere ochtend naakt voor de spiegel staat. Alleen kijkt Taco Zimmerman niet naar het spiegelbeeld van Taco Zimmerman, hij kijkt naar een FOTO van een naakte Taco Zimmerman die door Taco Zimmerman op de spiegel is geplakt. En de Taco Zimmerman op de foto neemt altijd PRECIES DE JUISTE BESLISSING! Hoe dat kan? Taco Zimmerman is het morele en ethische geweten van Nederland, hij heeft zich het morele en ethische geweten zelfs toegeëigend, alleen maar omdat-ie iets te goed heeft opgelet tijdens het meedeinen met de golf natuurwijnidealisme van de Rode Lijn. Dat Taco Bell zich met wat van die andere Douwe Egberts-jokers van de AVROTROS uitspreekt tegen een land waar ze decennialang voortdurend naar schuilkelders moeten sprinten omdat een jihadistische schurkenactor weer eens raketten op hun kop ploft, waar de ziel middels moord en ontvoering en verkrachting is opengereten door de grootste wereldwijde schok sinds 9/11 en waar de strijd een chronische existentiële doodsstrijd is, is natuurlijk heeeeeeeeeel dapper. Heeeeeeel dapper. Lekker thuis vanachter de houtkachel een paar keer op 'command-F genocide' rammen in weer een of ander rapport van The Rights Forum, en dan bepalen dat het hele land net als jij maar heel hard BOE moet roepen. Niet omdat Nederland het wil, maar omdat de AVROTROS nou eenmaal een club van 'normen en waarden' is. "Geloof me: we doen niets liever dan gewoon meedoen." Ja doei Taco. We snappen wel dat je volgend jaar weer achteraan wil aansluiten in de rij, omdat de boomerang tegen je eigen kop knalt nu blijkt dat je een van de weinige achterlijke apenlanden bent met een iets te grote grafhekel aan Israël. En bij Spanje en Ierland kun je nog stellen dat het allemaal voortkomt uit hun trauma-identiteit, met een moreel referentiekader dat zich gevormd heeft met verzet tegen naburige grootmacht of dictatoriaal regime, maar bij Nederland is het gewoon: sjonge jonge wat zijn wij het braafste jochie van de klas en wat lezen we in Belgische kranten dat het erg is daar in Gaza. We staan gewoon voor lul door deze gore 7,50-mentaliteit, en dan hebben we dat doodvermoeiende getrut over te weinig gratisgeld bij de NPO (1,2 miljard per jaar) nog niet eens gehad. Wat een fluitketel.