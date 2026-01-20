Kijk dat hierboven is Hila Noorzai, een Afghaans-Nederlandse journalist die een mogelijk schitterende driedelige documentaire maakte over het leven van Afghaanse vrouwen onder de Taliban, geen idee, we zullen het nooit weten, het hele zooitje is offline gehaald. Want: één van de vrouwen is gearresteerd, en volgens AVROTROS heeft dat niets te maken met AVROTROS, maar volgens een journalist met lokale bronnen wel. De gearresteerde vrouw gaf al geruime tijd sportles op een geheime locatie, die kort na het verschijnen van de docuserie dus ineens niet meer geheim was. Wij weten het fijne hier ook niet van maar AVROTROS maakt het wel verdomd moeilijk om AVROTROS te geloven en/of serieus te nemen. Ten eerste vertelt Noorzai hierboven monter dat ze eerst bij de Taliban langs moest om te vertellen wat ze precies van plan was, wat toch de suggestie wekt dat de Taliban precies wisten wat ze van plan was. Ten tweede lijkt de omroep een ietwat beperkt beeld te hebben van de mogelijkheden van het internet. "Er zat een Geoblock op en we hebben geen beeldmateriaal via sociale media verspreid. In Afghanistan kon men de serie niet zien," aldus een woordvoerder, die wellicht drie maanden moet worden opgesloten in een donkere kamer waar onafgebroken podcasts met reclame voor Nord VPN worden afgespeeld. Afijn nog even zitten grasduinen maar voor zover wij kunnen overzien zijn school voor meisjes, werken voor vrouwen, vrouwensport, vrouwen in parken, popmuziek, Valentijnsdag, te korte baarden, nieuwsmedia die beelden van levende wezens publiceren (?), voorbehoedsmiddelen, computerspelletjes, door vrouwen gerunde restaurants, niet-turquoise taxi's, buitenlandse tv-series, schoonheidssalons en schaken wél verboden, maar VPN verbindingen niet. Zal je altijd zien.