Ambtenaren ontdekken dat de Taliban niet leuk zijn, willen vrouwen nu niet meer uitzetten naar Afghanistan
Eichmann in Jeruzalem was geen handleiding jongens
Slecht nieuws voor ambtenaren die 'niet verwesterde' vrouwen wilden terugsturen naar Afghanistan, zodat ze daar de rest van hun dagen verpakt als toffees over straat konden hobbelen: het is onder de Taliban helemaal niet leuk voor de vrouwtjes, die bijvoorbeeld gestenigd kunnen worden. Dat staat in een nieuw rapport van ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die blijkbaar niet in staat zijn om zelf na te denken of te Googlen en nu erg geschrokken zijn van het feit dat "De omstandigheden voor vrouwen onder het Taliban-regime in Afghanistan tussen 2023 en 2025 nog verder zijn verslechterd." Meen je niet! Mogelijk verwarden zij de huidige Taliban nog met de gematigde Taliban, een sociaal construct dat eerder opdook in ambtelijke contreien.
Afijn, zin in toffees nu.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
AVROTROS zond vrolijk beelden uit van vrije Afghaanse vrouwen omdat de Taliban geen NPO Start hebben
Het allerbeste aan Afghanistan: ze hebben er geen NPO Start
'Kabinet stuurt "niet verwesterde" vrouwen terug naar Afghanistan'
Foto: vrouwen, in Afghanistan
Afghanistan trekt stekker uit XGayTube
Taliban vaardigt totaal TELECOMMUNICATIE-VERBOD af. Internet plat
Ambtenaren 020 ziek van ambtenaren 020
Blijven massaal thuis
Taliban verbieden door vrouwen geschreven boeken op Afghaanse universiteiten
Taliban bijna net zo erg als Donald Trump