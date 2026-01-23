Slecht nieuws voor ambtenaren die 'niet verwesterde' vrouwen wilden terugsturen naar Afghanistan, zodat ze daar de rest van hun dagen verpakt als toffees over straat konden hobbelen: het is onder de Taliban helemaal niet leuk voor de vrouwtjes, die bijvoorbeeld gestenigd kunnen worden. Dat staat in een nieuw rapport van ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die blijkbaar niet in staat zijn om zelf na te denken of te Googlen en nu erg geschrokken zijn van het feit dat "De omstandigheden voor vrouwen onder het Taliban-regime in Afghanistan tussen 2023 en 2025 nog verder zijn verslechterd." Meen je niet! Mogelijk verwarden zij de huidige Taliban nog met de gematigde Taliban, een sociaal construct dat eerder opdook in ambtelijke contreien.

Afijn, zin in toffees nu.