Zelfmoordaanslag bij rechtbank Islamabad, minstens 12 doden, 'daders gelieerd aan Afghaanse Taliban'

Hè gezellig

Jezus, heftig joh. Zit je al in godvergeten Pakistan, word je ook nog eens opgeblazen. We schakelen even over naar het immer bruisende Islamabad, waar vanmorgen een volgens CNN aan India en de Afghaanse Taliban en India gelieerde terrorist zichzelf heeft doen ontploffen voor een lokale rechtbank. Aanslag is nog niet expliciet opgeëist maar erg verbazingwekkend zou dat allemaal niet zijn. De schade op het moment van schrijven: minstens 12 doden, 27 gewonden. Wij zijn alvast benieuwd of, als zo blijkt dat deze aanslag in naam van de islam gepleegd, hij volgens experts ook iets met de islam te maken heeft. Spannend!

Pakistaanse minister van Defensie: we verkeren in oorlog

Tags: taliban, islamabad, pakistan
@Schots, scheef | 11-11-25 | 13:37 | 164 reacties

Reaguursels

