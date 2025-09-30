Afghanistan trekt stekker uit XGayTube
Taliban vaardigt totaal TELECOMMUNICATIE-VERBOD af. Internet plat
Best wel klote voor de zes GeenStijl Premium leden in Kaboel en omstreken. Het internet in Afghanistan doet het niet meer. De Taliban hebben de stekkers uit alle glasvezels, boosters, routers, WIFI-kastjes en BMOVL-dozen getrokken zodat NIETS HET MEER DOET in Afghanistan. De Afghaanse buienradar? Deaud. De Afghaanse Tina Nijkamp? Deaud. De Afghaanse Thuisbezorgd? Deaud. Grindr, WhatsApp, Nu.nl, XHamster, Volkskrant, NRC, NOS, De Corrie, Mediacourant, Villlamedia, Youtube. ALLES IS WEG. En dat allemaal omdat die vervelende Afghaanse vrouwtjes aan HOME SCHOOLING deden. Krijg je er nou van.
