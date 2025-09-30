achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Afghanistan trekt stekker uit XGayTube

Taliban vaardigt totaal TELECOMMUNICATIE-VERBOD af. Internet plat

Best wel klote voor de zes GeenStijl Premium leden in Kaboel en omstreken. Het internet in Afghanistan doet het niet meer. De Taliban hebben de stekkers uit alle glasvezels, boosters, routers, WIFI-kastjes en BMOVL-dozen getrokken zodat NIETS HET MEER DOET in Afghanistan. De Afghaanse buienradar? Deaud. De Afghaanse Tina Nijkamp? Deaud. De Afghaanse Thuisbezorgd? Deaud. Grindr, WhatsApp, Nu.nl, XHamster, Volkskrant, NRC, NOS, De Corrie, Mediacourant, Villlamedia, Youtube. ALLES IS WEG. En dat allemaal omdat die vervelende Afghaanse vrouwtjes aan HOME SCHOOLING deden. Krijg je er nou van.

Tags: taliban, internet, UIT
@Pritt Stift | 30-09-25 | 10:40 | 167 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.