U zou het bijna vergeten tijdens een feestdag dezes maar het is vandaag dus internationale internetdag - het is ook de Dag van de Beroerte maar die heeft wat minder downloadsnelheid. We weten nog goed dat we vroeger moesten inbellen bij Het Net en de telefoonlijn plat lag en de zus niet kon bellen met die hunk uit de brugklas. Losers zaten op MSN, stoere kinderen op ICQ en toen kreeg Ronnie ADSL en wij kabelinternet van Chello waarop we Dr. Dre met 256kbps binnentrokken via Napster, en toen ging de computer naar de kloten omdat een of andere lul in China CIH had bedacht. Wisten wij veel dat het bestandje dre.exe geen mp3 was. Later gingen we Unreal Tournament spelen (beter dan Quake 3 Arena), in een internetcafé, die lui van dat café speelden gezellig mee, maar na afloop moesten we wel aftikken. Een INTERNETCAFÉ. Later konden we via een LAN-verbinding computertje boven-computertje beneden tegen elkaar Red Alert 2. Vervolgens werd GeenStijl opgericht door een boel gezellige mensen, tegenwoordig heeft iedere achterlijke achterbuurman toegang tot het Vrije Internet en WIJ ZIJN ER NOG STEEDS, samen met u, al die jaren later. U bent nog steeds ontzettend knap, nieuwsgierig en extreem gezellig. Random drop: Tim Berners-Lee, Bill Gates, Nina Brink, de tienjarige jongen op de Hyves-pagina van Jan Peter Balkenende, Netscape Navigator, Tokelau, Startpagina, Startvagina (!), Ilse, CU2, Habbo Hotel, Partyflock, scholieren.com. Veilige internetkilometers toegewenst vandaag!