RECORD! Asielinstroom naar "ongeveer" DUIZEND
welja, dit jaar kwamen er nog niet zoveel mensen binnen
Bijzonder. Uw rijksoverheid communiceert deze week in de kop NIET hoeveel statusmensen er nu weer zijn bijgekomen in WIJ ZIJN NEDERLAND. We moeten het deze week doen met "Weekbericht asielinstroom week 38" terwijl er normaliter wel keurig wekelijks gemeld wordt hoeveel ericvanderburgers waarvan we het herkomstland, verleden en leeftijd niet weten nu weer in de gezellige AZC's gedumpt worden. Het zijn er in week 38 dus D U I Z E N D. Niet eerder in 2025 werden er zoveel fatbikende huizeninpikkers ingestroomd. Een record! Een hartelijke felicitatie aan het kabinet met HET STRENGSTE ASIELBELEID OOIT is hier natuurlijk op zijn plaats! Oh, en of u even 300.000 euro wilt overmaken naar Ter Apel. DANKU.
Reaguursels
