Gaat fout. Zwartrijders worden spoorlopers

100% controle Arriva Emmen WERKT (maar niet helemaal)

Zeg maar gerust: een ECLATANT succes, nu al. Het besluit gisteren van Arriva om het hele perron van Station Emmen vol te plempen met BOA'S die alles en iedereen de moeder controleren die ook maar met de trein naar Zwolle wil heeft effect. Bij de allereerste treincontrole werden al 14 personen zonder kaartje (€ 17,17) tegengehouden. Het leidde tot heerlijke reacties als WAAROM BETALEN? TICKET FOR WHAT? En wat doen vervolgens die tegengehouden vervoersbewijsmijdende zwartrijders? Die kuieren vervolgens over het spoor naar het volgende station (Emmen-Zuid, Nieuw-Amsterdam) om daar alsnog een trein binnen te glippen. BOA's er weer achteraan... Zucht.

Tags: ter apel, emmen, zwolle
@Pritt Stift | 09-12-25 | 11:29 | 38 reacties

