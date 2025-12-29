Moord is iets buitengewoon onaangenaams behalve als het gaat om karaktermoord. En soms kan zelfs dat de koers van een land drastisch verschuiven. Maar 2025 was wat moorden betreft verrassend genoeg een verschrikkelijk jaar, zo blijkt uit een potje tellen door De Telegraaf. Ofschoon het totale aantal 'doden door geweldsdelicten' met 98 beduidend lager ligt dan in 2024 (toen 133) heeft u ook dit jaar weer het nodige aan gruwelijkheden op de GeenStijl kunnen lezen. Details zullen we u zo richting eindejaar besparen. Wat we u niet besparen is dat Amsterdam de ongelukkige winnaar is van de Moordhoofdstadbokaal 2025, die in de Stopera op de schouw naast de bokaal van 2024 kan worden geplaatst. Met 10 slachtoffers telt de hoofdstad er flink meer dan de nummers twee Rotterdam en Den Haag, die op 5 bleven steken. Daarmee is Amsterdam veruit de populairste moordbestemming van het land. De goede voornemens van Halsema en consorten beschouwen we voorts als bekend, anders gaat de ombudsman er straks nog wat van zeggen en krijgen we tot overmaat van ramp misschien nóg wel zo'n realistische film van Dick Maas over een moordenaar die de lieve stad onveilig maakt.