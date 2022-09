"Volgens de president hebben westerse landen geprobeerd om van de inwoners van Oekraïne "kanonnenvoer" te maken."



Hoewel dit feit klopt en "onze" elite schaamteloos het Oekraïense (en onze) proletariaat misbruikt, zouden ze niet voor de kanonnen worden gegooid als het Rooie Leger niet was binnengevallen en hun eigen verdrag uit 1991 hadden geschonden, meneer de president.



"The High Contracting Parties acknowledge and respect each other's

territorial integrity and the inviolability of existing borders within the

Commonwealth. They guarantee openness of borders, freedom of movement of citizens... freedom of transmission of information within the Commonwealth."

www.venice.coe.int/webforms/documents...



Russen mogen zich schamen van dit hele debacle. Helemaal de babushka's die Poetin's regering steunen, dat ze zich zo makkelijk laten misleiden en hun eigen zoons en kleinzonen de dood in laten jagen.



Ik heb al een tijd lang kotsbeu van dit hele spel (en ja zo zien ze het) maar ben bang dat dit nog lang gaat duren. RIP voor de mannen die de komende maanden door de gehaktmolen gehaald gaan worden, een zinloze offer tbv onze beteren.