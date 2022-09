Nja lang verhaal kort. Als die """referenda""" tussen 23 en 27 september in """onafhankelijke""" """Volksrepublieken""" Luhansk en Donetsk bepalen dat ze zich formeel aan sluiten bij Rusland terwijl Oekraïense stoottroepen letterlijk op de deurmat staan, dan zou een Oekraïense ver/herovering van Luhansk en Donetsk formeel gelden als aanval op Rusland zelf. En dat zou dan weer allerlei noodwetten, mobilisaties en algehele oorlogsverklaringen legitimeren.

En dat klinkt allemaal heel eng enz. Behalve dat Rusland helemaal niet beschikt over de logistieke, personele en morele bandbreedte om zo'n algehele mobilisatie effectief gevechtsklaar te krijgen. Zeggen wij niet, zeggen de Russen zelf. Ondertussen meldt Bloomberg dat "Russian stocks slumped the most since the country invaded Ukraine in February as the Kremlin moved to annex the regions it still occupied following a sweeping Ukrainian counteroffensive." Na aankondiging van de referenda viel de Moscow Exchange met maar liefst 11%.

RU experts: we KÚNNEN helemaal niet algeheel mobiliseren

Alles onder controle!

'Wetten' en diens totstandkoming zijn ook maar gestolde cultuur