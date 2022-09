BBC vat samen

Ja niet om tof te doen hoor maar uw favoriete buitenlandredactie voorspelde dit in kop en al natuurlijk al op 26 februari. Maar ons wordt nooit iets gevraagd. En tot de fin. De Oekraïense stoottroepen lopen over de hele linie regelrecht over de Russen heen. Stad na stad wordt bevrijd, volledige Russische linies deserteren of onderhandelen hun overgave. Voor een uit-team dat alleen op papier een echt leger was, verloopt zo'n verval meestal exponentieel. En daar kunnen we dan wel weer heel veel tekst aan wijden, maar beter gewoon een beeldverslag met bijschrift toch.

Maar waarom was Rusland überhaupt ook alweer binnengevallen? Oh ja iets met Shevchenko en Pushkin of zo - literatuur is extreem overgewaardeerd.

Arme, arme knaap

Bevrijding Vovchansk

RU troepen verkleedden zich als burger, deserteren

Nieuwe grenzen

SF met demper legt point blank twee Russen om

SF-team met dempers DOORZEVEN Russische jeep

Je raakt: niks. Maar wel: leuk

UKR Drone Swarm van 40 stuks

Onderschepte RU telefoongesprek. Soldaten omsingeld en doodsbang

Onderschepte RU telefoongesprek. Talloze Russische body bags

Burgemeester keer terug

When he's right he's right

"Under entirely new management"

Djeeeezzz