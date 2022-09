Nee, is juist een interessant standpunt dat de discussie stimuleert. Anders is het hier allemaal koekoek eenzang en dat is gewoon saai.

Er is wel iets voor te zeggen, vind ik. Niet in de zin dat het in Rusland zo vrij is, want dat is niet het geval, maar eerder dat het hier tegenwoordig ronduit beroerd is qua meningsvrijheid, vooral als je tegen heilige huisjes van de politieke machthebbers aanschopt.